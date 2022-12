“Mattino Cinque” | novità sul caso di Saman Abbas | l’esito dell’esame autoptico

Leggi su tvzap

(Di martedì 13 dicembre 2022) News tv. .era una 18enne di origine pakistana che viveva con la famiglia a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio 2021, la giovane è scomparsa nel nulla. Il 19 novembre 2022 sono stati trovati dei resti umani non lontano dallare in cui la famiglia abitava: sarebbero stati sotterrati all’interno di un capannone abbandonato. Ora è stato eseguito il primo esamesul corpo della piccolae sono emerse delle primeche porteranno gli inquirenti a scoprire la verità.Leggi anche –>, le somiglianze con Yara Gambirasio: cosa hanno scopertoin merito aldi...