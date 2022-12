Gli auguri di Natale delle Guardie d' Onore di Asti

(Di martedì 13 dicembre 2022) Domenica 4 dicembre led'della Delegazione die la sezione Provinciale didell'Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia si sono riunite per un pranzo conviviale per gli ...

La Gazzetta di Lucca

Un anno fa l'aveva regalato pure a Meloni, salvo pentirsene: "Lei non mi ha nemmeno telefonato per". Fu una chiamata di cortesia. Il Cav vuole che il telefono di Arcore squilli di più. Sia ......4 dicembre le Guardie d'Onore della Delegazione di Asti e la sezione Provinciale di Asti dell'Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia si sono riunite per un pranzo conviviale perdi ... Concerto gospel a ingresso libero per gli auguri di Natale Un altro dipendente del comune di Bagheria va in pensione: Si tratta del geometra Carlo Tripoli, che raggiunge il pesnionamento dopo 35 anni di servizio. Assunto nel gennaio del 1988, Carlo Tripoli, è ...Grosseto: Magici biglietti d'auguri, taccuini d'autore, lanterne colorate e tante altre piccole grandi sorprese. Tutto sarà prodotto dalla creatività dei più piccoli a “Clarisse Kids”, i laboratori de ...