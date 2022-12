ChatGpt | se scrive cazzate è perché ci assomiglia

(Di martedì 13 dicembre 2022) Per quanto notevoli, i testi prodotti dal nuovo chatbot sono superficiali e privi di sostanza: il motivo è che per addestrarlo sono stati usati testi creati da esseri umani

la Repubblica

è comunque ottimizzato per la lingua inglese, ed è in questa lingua che fornisce i risultati più strepitosi, generando riassunti, convertendo i titoli di film in emoji, generando poesie, ......grazie a, presentato al pubblico a fine novembre da OpenAI. È un chatbot, quindi, ma molto particolare. Perché è davvero bravo a rispondere alle domande nei modi più diversi:codice, ... ChatGPT: come funziona l’intelligenza artificiale educata che scrive temi e risolve equazioni Diversi professionisti hanno provato il nuovo software di intelligenza artificiale che in pochi giorni ha superato il milione di utenti.La chatbot ChatGPT ambisce ad essere la soluzione all'avanguardia per le ricerche sul web: sarà la sostituta di Google