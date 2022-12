Caso Juventus | le intercettazioni sulla carta di Cristiano Ronado

L'ultima partita giocata - in quelufficiale - risale al 15esimo turno di Serie A , perciò la sconfitta all'Allianz Stadium contro la. Un 3 - 0 che ha messo fine a una prima parte di ...... dopo l'inseguimento estivo, per l'attacco della, c'è anche Memphis Depay. L'olandese è in predicato di lasciare il Barcellona, di sicuro a fine stagione a contratto esaurito, ma, nel...A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto l'avvocato Angelo Pisani, presidente 'Noi Consumatori': "Lo scandalo Juve meriterebbe un intervento deciso delle istituzioni a ...Il mercato della Juventus, in vista della sessione di gennaio, è un autentico rebus. Tra uscite da valutare ed il recente caos societario, ci sono diversi aspetti che ...