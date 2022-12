Belen Rodriguez e la figlia Luna Marì | problemi di salute | “Stiamo così”

(Di martedì 13 dicembre 2022) Chissà cosa starà pensandodella permanenza al GF Vip 7 di Antonino Spinalbese, papà della sua secondogenita(2021), sul serio. Sicuramente non ne è entusiasta, ma per questo ha preferito scegliere la strada migliore in questi casi, quella del silenzio e della riservatezza. Ora purtroppo ha raccontato attraverso il suo profilo Instagram, dove conta 10,5 milioni di fan, di un problema di. Ne sono affette sia lei che la sua adorabile, Santiago (2013) e Stefano De Martino, a quanto pare, si sarebbero salvati da questo problema di. Nelle ultime ore,si è palesata online e la sua cera non era la solita. Pur essendo sempre meravigliosa, dal suo viso traspariva parecchia ...

PASSIONEtecnologica.IT

'Antonino Spinalbese è ancora innamorato di': la rivelazione choc dell'ex vippona infiamma il gossip, famiglia in estasi per l'Argentina in semifinale: 'Vamos!'. La festa nelle ...ha aggiornato i fan sulle sue condizioni rivelando che lei e sua figlia Luna Marì avrebbero una brutta influenza.e Luna Marì: l'influencersta passando ... Belen Rodriguez arresa alle domande confessa: “Si sono una tr**a” Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Influenza australiana, che sta registrando record di casi in tutta Italia, ha colpito pure Belen. La showgirl argentina ha fatto sapere sui social di essersi beccata una brutta influenza, e insieme a.