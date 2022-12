Aumento pensioni minime | si tratta sulla cifra per il 2023 Le ipotesi - Economia - quotidiano net

(Di martedì 13 dicembre 2022) Forza Italia in pressing per raggiungere quota 590 euro. Foti (Fratelli d'Italia): 'Si sta valutando per gli over ...

In primis, sull'innalzamento delleminime . Per ammissione di Berlusconi il tetto minimo a 1.000 euro è diventato un 'obiettivo di legislatura', ma almeno l'a 600 può essere inserito.Forza Italia in pressing per raggiungere quota 590 euro. Foti (Fratelli d'Italia): 'Si sta valutando per gli over ...Sono circa 240mila i calabresi che usufruiscono del sostegno. Certificato anche un drammatico calo demografico ...Nessun condono nella Manovra per il premier. «Abbiamo in mente uno Stato alleato delle imprese e dei lavoratori, ma anche uno Stato amico di famiglie e cittadini», dice la Presidente ...