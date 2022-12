Amici 22 | amore al capolinea per Mattia Zenzola e Maddalena Svevi | ecco cos’è successo

Leggi su isaechia

(Di martedì 13 dicembre 2022) Nel corso del daytime didi Maria De Filippi andato in onda questo pomeriggio su Canale 5, una coppia formata dasi è detta ‘addio’. Da ormai quattro giorni i due ballerini si erano nuovamente allontanati, dopo essere arrivati quasi alla rottura solo un mese fa, quando l’allieva di Emanuel Lo aveva accusato il fidanzato di “non dare abbastanza in“. Ora, però, è stato l’alunno di Raimondo Todaro a volere un chiarimento con la bella. Provare a stare con te e vedere che te ne vai per poi rincontrarti sempre è pesante. Non considerarmi più ti aiuta?, ha incalzato. La risposta dellaè stata lapidaria e inaspettata per il ragazzo: Non siamo più vicini come prima. Non riesco ...