Ag Amrabat | «Gli interessi fanno piacere ma abbiamo rispetto per la Fiorentina»

(Di martedì 13 dicembre 2022) L’agente di Sofyan, Alberto Maria Fontana, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva riguardo al futor del suo assistito L’agente di Sofyan, Alberto Maria Fontana, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva riguardo al futuro del suo assistito. Le sue dichiarazioni: «A Firenze si stanno godendo tutte le sue qualità. Le chiamate di altri clube arriveranno, maper la società. Il giocatore è legato allada un lungo contratto con opzione per rinnovarlo per un’altra stagione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Miracolo Marocco e lungimiranza Milan su Ounhai Su, Jadid usa parole al miele, ricordando ... ' in conferenza stampa lo stesso Luis Enrique lo ha elogiato, ma ora che è sottoocchi di tutti ...E poiodori: dall'incenso bruciato alle spezie, alle braci ardenti dove arrostivano teste di ... Era il Marocco in festa eci ci co co … L'opposto del nostro morale. La terra ..."Mi aspettavo da Amrabat un Mondiale a questi livelli, perche' gia' con noi stava giocando cosi' da tempo, sta dando continuita' alle ...Sofyan Ambarat sta stupendo il mondo con la maglia del Marocco: ecco chi è il centrocampista della Fiorentina nel mirino delle big ...