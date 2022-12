Un Natale all’insegna delle eccellenze alimentari | ad Aversa la sfilata Ugl

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce) – Nel week end dell’avvento appena trascorso, caratterizzato dal cattivo tempo e dalla corsa allo shopping, la città Normanna ha ospitato lo stand divulgativo dell’iniziativa denominata “AConsuma Campano” allestito dal Segretario Cittadino della UglGiuseppe Cannavale, il quale ha coinvolto numerose aziende ed il gotha del sindacalismo casertano targato Ugl. “È stata una formidabile occasione per sostenere i prodotti del territorio e per sensibilizzare la cittadinanza al consumo” ha dichiarato il sindacalista “sono stati numerosi i cittadini che si sono avvicinati per ricevere informazioni o semplicemente per condividere le finalità della nostra manifestazione. Intanto ringrazio gli espositori: Bar Pasticceria Pelosi, ...