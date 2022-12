Tutti pensano che la bimba sia intollerante al lattosio – muore solo due giorni dopo il 1° compleanno

Leggi su it.newsner

(Di lunedì 12 dicembre 2022) L’incubo peggiore per un genitore è che succeda qualcosa al proprio figlio. I bambini sono molto indifesi, ed essere colpiti da una malattia molto presto nel corso della loro vita è qualcosa che cambia le famiglie per sempre. I coniugi Andrew e Catherine Jeans, del Galles, lo sanno molto bene. Loro credevano che la loro bambina fosse nata con un’intolleranza al, perché la piccola aveva mal di pancia continui. Ma invece nella pancia della piccola stava spuntando qualcosa di terribile. La piccola Rose è mortadueil suo 1°, ha scritto WalesOnline. Con il passare degli anni, il bambino crescerà e diventerà adulto, ma non importa. Non c’è nulla che un genitore non farebbe per i propri figli, indipendentemente dalla loro età. Anche se crescono e ...