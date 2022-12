Superenalotto | estrazione di oggi lunedì 12 dicembre 2022 | i numeri vincenti

(Di lunedì 12 dicembre 2022)deldi12. Segui in diretta su leggo.it dalle ore 20 l'dei. Appuntamento specialedel, per recuperare l'dell'8che era stata posticipata causa festività. Niente ...

deldi oggi lunedì 12 dicembre 2022 . Segui in diretta su leggo.it dalle ore 20 l'dei numeri vincenti. Appuntamento speciale oggi del, per recuperare ...Il jackpot deldell'di oggi ammonta esattamente a 325,2 milioni di euro . Si tratta della cifra più alta di sempre : nel caso in cui qualcuno riuscisse ad aggiudicarsela, ...Superenalotto : oggi lunedì 12 dicembre , inconsueta estrazione di inizio settimana. Il calendario dei concorsi è stato ...Tra la chiusura della raccolta e l’inizio della procedura di estrazione la Commissione dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, deposita nell’armadio blindato i dischi ottici, non riscrivibili e non ...