Sonia Bruganelli | la foto del nipote | “Ecco cosa abbiamo costruito io e Paolo Bonolis”

(Di lunedì 12 dicembre 2022)orgogliosa della famiglia che haconnon ha mai bisogno di dirlo ma questa volta è diverso. Sul cellulare le arriva unadolcissima, ad inviarla è la moglie di Stefano, il figlio di. In braccio Candi ha il suo bambino, ha sette settimane, un’immagine tenerissima che ha emozionato. Non è solo lache la nuora diha scattato che commuove, ovviamente è il gesto di inviarla a lei, di pensare a lei, di mantenere anche a distanza un legame continuo, tra due persone che in realtà potrebbero essere estranee. Laha un messaggio per ...

... Alfonso Signorini ha annunciato il preferito della casa, e quindi secondo immune, ovvero Luca Onestini , a cui si è aggiunto Antonino Spinalbese in quanto scelto dalle opinionistee ...ha spesso fatto discutere per via dei suoi guadagni da capogiro e dei suoi sfoggi di lusso. A quanto pare il cachet percepito dalla conduttrice per la sua partecipazione al GF Vip non ...Torna in onda per il suo solito primo appuntamento settimanale (dopo la puntata speciale di sabato) il Gf Vip. Stasera in tv, 12 dicembre, andrà in onda su Canale 5 alle 21.40 il ...Sonia Bruganelli è una delle protagoniste del GF Vip che di più fanno discutere: qual è il suo reale guadagno per le puntate del reality show