Scherma | Coppa del Mondo Vancouver 2022 | spadisti sul podio! Secondo posto per gli azzurri

(Di lunedì 12 dicembre 2022) L’Italia chiude in doppia cifra il ricchissimo fine settimana delladeldi. Il decimo podio di questa tre giorni lo conquistano agli, che chiudono alla prova a squadre. Un bellissimo risultato da parte degli, che si riscattano dopo la prestazione opaca nella prova individuale, che aveva visto il solo Andrea Santarelli raggiungere gli ottavi di finale. Il quartetto comda Santarelli, Davide Di Veroli, Gabriele Cimini e Valerio Cuomo si è fermato solo al cospetto della Francia, che si è imposta nell’ultimo atto con il punteggio di 45-34. In precedenza gliavevano battuto in semifinale Israele al termine di una sfida complicatissima e che si è ...

La sfida più insidiosa arriva senza dubbio in semifinale, contro la temibilissima Francia . Lo scontro è equilibratissimo sin dai primi assalti, in cui nessun'atleta riesce realmente a fare la ...Ricomincia nel migliori dei modi il percorso della squadra del fioretto femminile nelladel mondo 2022/2023 di. A Belgrado, la squadra composta da Alice Volpi, Francesca Palumbo, Martina Favaretto ed Erica Cipressa ha sbaragliato la concorrenza nonostante l'assenza della ...Scherma, Coppa del Mondo 2022/2023 a Belgrado: la squadra di fioretto femminile vince l'oro, Stati Uniti strapazzati in finale ...SCHERMA - Successo schiacciante sugli Stati Uniti in finale nella tappa della rassegna iridata: grande prova del quartetto Volpi, Favaretto, Palumbo e Cipresso.