Recup | a Roma e Milano il cibo non si spreca

(Di lunedì 12 dicembre 2022) di Francesco Garibaldi Arrivano con monopattini elettrici nei principali mercati di quartiere dipoco prima della chiusura dei banchi di frutta e verdura. Lì ricevono ilinvenduto per “ridarlo” ai bisognosi oppure consegnarlo a ristoranti, bar o associazioni del territorio. Sono i circa 70 volontari (quasi tutti più vicini ai 30 anni che ai 20) di, organizzazione che fa appunto delero, del non spreco e del riciclo i propri obiettivi esistenziali. I numeri, d’altronde, sono eloquenti: se secondo il World Food Programme sono oltre 810 milioni le persone che, in tutto il mondo, vanno a dormire a stomaco vuoto, in Italia, invece, sprechiamo circa 1,9 milioni di tonnellate annue dipari a 7 miliardi di euro (dati Waste Watcher International Observatory on ...