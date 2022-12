Presentazione della Fondazione SERICS  | presente il governatore De Luca

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Domani, martedì 13 dicembre, alle ore 10.30, presso l’Aula Magna “Vincenzo Buonocore” del campus di Fisciano, si terrà l’Evento di(Security and Rights In the CyberSpace). Il progetto di Partenariato Esteso “SERICS” (PNRR – Missione 4, componente 2 Partenariati Estesi – Linea 7 “Cybersecurity, nuove tecnologie e tutela dei diritti”) si presenta come una forte aggregazione di università pubbliche, istituzioni universitarie, fondazioni, centri di ricerca e grandi aziende di interesse nazionale. Tutti enti strategici nel comporre una solida base per sviluppare insieme le numerose iniziative di ricerca che ruoteranno intorno alla struttura organizzativa, costituita da un HUB e 10 Spoke. La struttura copre la “vision” attuale e futura dello sviluppo ...