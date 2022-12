Piazza Fontana | il racconto di un Vigile del fuoco

Leggi su panorama

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Fu il trillo acuto della campana di servizio del Comando provinciale dei Vigili deldi Milano, in via Messina, ad annunciare l’inizio degli anni della strategia della tensione.Tre suoni brevi, seguiti da altri tre lunghi e poi ancora tre brevi. Era il segnale della terza chiamata quel venerdì 12 dicembre 1969. Come riportato sulla bozza del rapporto d’intervento di quella sera (si veda la foto a pagina 37), la richiesta di soccorso arrivò alle 16.31. Un orario che smentirebbe quello comunemente riconosciuto secondo cui la bomba è esplosa alle 16.37. Stando quindi ai dati riportati dai soccorritori, la strage sarebbe avvenuta quando la Banca nazionale dell’agricoltura era ancora aperta.IldelRoberto Villa in quella giornata di lavoro - come in tante altre da un paio d’anni - era l’autista dell’autopompa serbatoio ...