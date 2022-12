Tiscali Notizie

Quotazioni spot in calo per l'oro. Il metallo con consegna immediata arretra dello 0,48% portandosi a 1.788 dollari l'oncia. 12 dicembre 2022. Oro: prezzo spot in calo a 1.788 dollari l'oncia Quotazioni spot in calo per l'oro. Il metallo con consegna immediata arretra dello 0,48% portandosi a 1.788 dollari l'oncia. (ANSA). Gli utenti potranno nuovamente sottoscrivere l'abbonamento a Twitter Blue dal 12 dicembre, ma su iOS costerà 11 dollari/mese, invece di 8 dollari/mese.