Natale di beneficenza alla Cappella Sansevero con Antonella Ruggiero e la fisarmonica di Renzo Ruggieri

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Torna anche quest’anno il consueto appuntamento con il concerto diorganizzato dal Museo. Martedì 20 dicembre alle ore 20 il monumento barocco che custodisce il celebre Cristo velato ospiterà il concerto “Una voce, una” diaccompagnata dalle note delladi. Dopo il concerto la serata proseguirà con una cena buffet (ore 21,30), presso l’Atelier del Maestro Lello Esposito, che, a supporto della finalità benefica dell’evento, mette a disposizione i propri spazi all’interno delle Scuderie di Palazzoin Piazza San Domenico Maggiore. Un evento speciale per salutare le festività natalizie, il cui incasso sarà interamente devoluto ...

Io Donna

Presenti anche il Grinch e Topolino in versione Babbo. Parte dei profitti dell'evento divanno all'acquisto di giocattoli per bambini a basso reddito. 12 dicembre 2022Quest'ultimo è stato ideato nel2020 dalla dottoressa Eleonora Caire , responsabile di ...del Consiglio Regionale e di tanti artisti piemontesi di partecipare a un momento diunico, ... Natale 2022: idee regalo solidali per grandi e piccoli Il commento agrodolce del presidente Maurizio Ferrario alla fine di un anno carico di gioie e di qualche rimpianto ...Corridori e runner vestiti da Babbo Natale partecipano all'annuale corsa natalizia 'Run Santa Run' a Zapopan, nello stato messicano di ...