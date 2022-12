' Mi faccio una lista e mi candido a capo clan' ' Ndrangheta e mafia a Milano | le intercettazioni

Il boss, "Milista e mi metto come capo clan" "Mila lista civica per me (...) mi metto capo della 'ndrangheta". Così, intercettato, parlava nel settembre 2021 Cosimo Maiolo, già ...... si rivolse a un terrorizzato Paolo Maldini e disse: 'Nun te preocupà, mo jeer cucchiaio''. ... ' I rigori non sonolotteria, vengono segnati il 76% delle volte, secondo InStat'. I dati ...«La cannabis è innocua!», recita l'entusiastica narrativa contemporanea. Attenzione! Questa una delle fake, delle bugie più pericolose in circolazione. La ...Giacomo Amadori e Francois De Tonquédec per 'La Verità' liliana murekatete Il caso di Aboubakar Soumahoro, della sua compagna Liliane e della di lei famiglia ha preso una piega hot. Anzi rischia di di ...