Manovra 2023 | Cgil | Scioperi da oggi al 16 per cambiare legge di bilancio

Sky Tg24

Sono queste le richieste che avanza la Cgil sullacontro la quale ha annunciato scioperi fino al 16 dicembre. In particolare la Cgil chiede "di aumentare i salari detassando gli aumenti dei ......ad un pacchetto di emendamenti per promuovere anche nelgli investimenti nelle aree del Mezzogiorno e per le Zes", Il peso specifico della Lega, si sa, è già molto evidente in questa: ... Manovra 2023: da pensioni a 18App, tempi stretti e nodi ancora da sciogliere Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Scioperi contro la manovra del governo Meloni saranno indetti dalla Cgil da oggi e fino al fino al 16 dicembre prossimo ...Da oltre tremila sono stati ridotti a 450, di cui 200 per le opposizioni. Ma Lega e Forza Italia hanno bisogno di misure bandiera molto evidenti ...