Lazio | il santuario incastonato in una grotta | rimarrai senza fiato

Leggi su funweek

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Ilè una regione molto gettonata da turisti grazie alla sua storia, tradizione e paesaggi. Borghi, viuzze e angoli caratteristici caratterizzano il centro Italia, per non parlare di chiese e santuari che vi si trovano. Oggi, vogliamo parlarvi delMadonna delle Cese.in una, la sua bellezza è unica. LEGGI ANCHE:– A Natale questo borgo diventa un presepe: è a 100 km da RomaMadonna delle CeseMadonna delle Cese: tutti i dettagli IlMadonna delle Cese è da tutti conosciuto per la sua originalità in quanto si trova all’interno di una grande. Rappresenta il segno dell’apparizione di Maria al mistico eremita che viveva all’interno della ...