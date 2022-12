(Di lunedì 12 dicembre 2022) A dicembre il 'mismatch' risulta pari al 45,3%, 8 punti percentuali in più rispetto al 2021: non si riesce a reperire quasi un lavoratore su ...

A dicembre il "mismatch" risulta pari al 45,3%, 8 punti percentuali in più rispetto al 2021: non si riesce a reperire quasi un lavoratore su due ...

Ingegneri, operai specializzati e tecnici sanitari: i profili più difficili da trovare - Economia

A dicembre il "mismatch" risulta pari al 45,3%, 8 punti percentuali in più rispetto al 2021: non si riesce a reperire quasi un lavoratore su due ...

(LaPresse) "Oggi dobbiamo ringraziare centinaia di operai, tecnici, ingegneri e maestranze che stanno facendo una cosa incredibile perché questa stazione diventerà un museo a cielo aperto, oltre a ...