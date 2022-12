Incidente Alessandria | lo scivolone di Salvini | “Non si può salire in auto in sette” Ma l’auto era omologata per sette passeggeri

(Di lunedì 12 dicembre 2022) “È chiaro che non sali inin. Su questo puoi fare tutta l’educazione stradale che vuoi, puoi mettere la prevenzione che vuoi, mi sembra oggettivo“. Alla presentazione del rapporto Dekra sulla sicurezza stradale, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteofa un notevolecommentando l’mortale avvenuto nelle prime ore del mattino di domenica alle porte di, dove un 22enne alla guida di una Peugeot 807 ha perso il controllo del mezzo, finito fuori strada uccidendo tree ferendo sé stesso e gli altri tre. Irresponsabile il conducente lo è stato di sicuro, se è vero che non si è fermato all’alt dei Carabinieri (e che procedeva a zigzag in piano centro ...

Su questo puoi fare tutta l'educazione stradale che vuoi, puoi mettere la prevenzione che vuoi, mi sembra oggettivo', facendo un chiaro riferimento all'avvenuto addomenica ...... Matteo Salvini , in occasione della presentazione del Rapporto Dekra sulla sicurezza stradale riferendosi all 'avvenuto nel weekend alle porte di. Intanto, la manovra divide ...“È chiaro che non sali in auto in sette. Su questo puoi fare tutta l’educazione stradale che vuoi, puoi mettere la prevenzione che vuoi, mi sembra oggettivo“. Alla presentazione del rapporto Dekra sul ...Durante la notte di ieri, 11 dicembre, hanno perso la vita in un incidente stradale nell’Alessandrino tre giovani; altri quattro sono rimasti feriti. Al segnale di stop da parte dei… Leggi ...