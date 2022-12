Borsa Italiana

Le modifiche alle linee guida Ue consentiranno agli Stati membri di investire in aree in cui il mercato non fornisce e non e' probabile fornisca agli utenti finali una velocita' di download di almeno ...La Commissione europea ha adottato una comunicazione aggiornata sugli aiuti di stato per le reti a banda larga che stabilisce le norme in base alle quali la Commissione valutera' le misure notificate ... Ilc: Bruxelles aggiorna regole aiuti stato per sviluppo reti banda larga -2-