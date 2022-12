Il pranzo di Natale di Berlusconi con i vertici di Forza Italia

Linkiesta.it

A TUTTI I COSTI (DAL 19 DICEMBRE) Quanto pagheresti per avere tutta la famiglia riunita per ildiChristian De Sica e Angela Finocchiaro sono due genitori disposti a pagare ...Romanelli parteciperà anche alla preparazione deldidel 25 dicembre, servito alla mensa di via del Porcellana, e di quello del primo gennaio, in via Baracca. "Ringraziamo Leonardo ... Quattro menu letterari per il pranzo di Natale Torna anche quest’anno il consueto appuntamento con il concerto di Natale organizzato dal museo Cappella Sansevero. Martedì 20 dicembre alle ore 20.00, ...Campus invernale a Garbagnate per i bambini e i ragazzi: laboratori, karaoke, compiti e attività per la settimana dopo Natale ...