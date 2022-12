Il 90% delle specie marine rischia di estinguersi prima di essere scoperto

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Sul nostro Pianta, specialmente negli abissi marini, esistono ecosistemi nascosti, di cui non si sa nulla e cheno didistrutti senza che nemmeno ce ne accorgiamo. L’allarme arriva dalla COP15, la ConferenzaNazioni Unite sulla tutela della biodiversità, riunita a Montreal, in Canada. Secondo quanto si legge in un documento firmato da un team di ricercatori guidato da Stefanie Kaiser, dell’Istituto di ricerca e Museo di storia naturale Senckenberg, in Germania, circa 2,2 milioni di organismi viventi, ovvero il 90%no diancordiscoperte. L’eventuale scomparsa di questi organismi può avere conseguenze devastanti sia per l’approvvigionamento ...