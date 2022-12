Fusione nucleare | quando a febbraio in Gran Bretagna un super reattore ha generato energia per 5 secondi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 dicembre 2022) L’annuncio degli Stati Uniti di essere riusciti a produrre una reazione diche genera piùdi quella necessaria per innescarla, sta scuotendo il mondo in un periodo soprattutto in cui l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e la conseguente guerra ha dimostrato l’importanza delle fonti energetiche alternative a quelle tradizionali. La notizia made in Usa arriva a dieci mesi di un altro annuncio che era stato considerato straordinario: ovvero la produzione dipari a 59 megajoule per cinqueda parte delsperimentale europeo Jet (Joint European Torus), in. La prima stella artificiale quindi, anche se brevemente, si è accesa dieci mesi fa. Un risultato considerato straordinario perché ...