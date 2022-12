Fusione nucleare | attesa per news dagli Stati Uniti | la ricerca

(Di lunedì 12 dicembre 2022) (Adnkronos) – Ancora poche ore e il sogno della, il ‘Santo Graal dell’energia’, ovvero un processo in grado di generare più energia di quella utilizzata per avviarlo, potrebbe diventare realtà. La svolta dovrebbe essere annunciata domani, 13 dicembre, con ledel Dipartimento dell’Energia degli, anche se su questa ‘rivoluzione’ – frutto di una– le bocche restano ancora cucite. Le uniche conferme sono di una comunicazione su una ‘grande svolta scientifica’ che sarà fatta domani del segretario Usa all’Energia Jennifer Granholm e del sottosegretario Jill Hruby al Lawrence Livermore National Laboratory. Dalla struttura californiana si ammette il successo di un esperimento compiuto nella National Ignition Facility ma si ...

