Estrazione del Lotto e 10 e Lotto di oggi | Lunedì 12 Dicembre 2022 I numeri vincenti

Superenalotto di oggi 12 dicembre 2022. Appuntamento speciale oggi per recuperare l'dell'8 dicembre che era stata posticipata causa festività. SUPERENALOTTO: I NUMERI ...e vincite superenalottoRisultatiSuperenalotto12 dicembre 20226: 5+1: 5: 4: 3: 2:SUPERSTAR5 Stella: 4 Stella: 3 Stella: 2 Stella: 1 Stella: 0 Stella:Seconda Chance 50,00 :...Gli 'altri prodotti non classificati altrove' registrano una crescita del 238,4. Si registra, invece, una flessione per i Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere (-99,1%) e per i mezzi ...Segui le estrazioni della sestina del SuperEnalotto e scopri i numeri estratti del Lotto live e 10eLotto di oggi, lunedì 12 dicembre 2022, in tempo reale ...