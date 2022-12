Cru – Milano

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Cru Piazza Sempione, 6 – 20154Tel. 342/3040081 Sito Internet: www.cru.com Tipologia: enoteca Prezzi: piatti della cucina 5/18€, taglieri 9/18€ Chiusura: mai OFFERTA Il nome di questa enoteca-wine bar parla chiaro: cru è quel particolare vigneto da cui per esposizione, caratteristiche del terreno, età della vite si produce un vino di qualità superiore, ma Cru è anche un luogo dove l’avventore può scoprire e gustare solo vini biologici e biodinamici, sia italiani che francesi, selezionati con grande attenzione dal titolare stesso, Jacopo Ercolani, che, dopo aver lavorato per diversi anni nel mondo del digital, si appassiona a quello del vino trasformandolo nel suo lavoro. Accanto alla proposta enologica di tutto rispetto (ci sono pure una dozzina di etichette a rotazione disponibili al calice), c’è una carta del food caratterizzata dalla ...

TGCOM

...EXTRA BRUT LUCREZIA ETICHETTA BIANCA RISERVA 2009 Castello Bonomi FRANCIACORTA BRUTPERDU 2015 ...ZENATO RISERVA 2019 Zenato Lecco TERRE LARIANE ROSSO CEPP 2019 Terrazze di Montevecchia......2015 Castello Bonomi FRANCIACORTA BRUT SATÈN MILLESIMATO 2018 Castello Bonomi FRANCIACORTA BRUT...ZENATO RISERVA 2019 Zenato Lecco TERRE LARIANE ROSSO CEPP 2019 Terrazze di Montevecchia... Natale 2022, Milano incontra Courmayer: al Four Seasons Hotel apre il primo Après-Ski della città (Adnkronos) - Tanti stili, differenti personalità. La novità firmata Milano Wine Week 2022 è stata Milano Wine List, un evento esclusivo che ha chiuso la quinta edizione della Settimana milanese del ...L'indirizzo più iconico di Milano, il Four Seasons Hotel Milano, sorprende anche quest'anno, portando l'atmosfera di Courmayeur Mont Blanc in città e aprendo la stagione delle Festività nel nuovo Aprè ...