Costretta a sposarsi a 6 anni | matrimonio combinato dal padre padrone

(Di lunedì 12 dicembre 2022) È stataa seie per una vita ha subito abusi . La Turchia è sotto choc per un caso di violenza sui minori che ha acceso di nuovo i riflettori su un passato che il paese, ...

Leggi anche >a 6 anni: matrimonio combinato dal padre padrone La ricostruzione L'episodio di violenza è accaduto nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 dicembre, nel comune di Foiano ...È stataa sei anni e per una vita ha subito abusi . La Turchia è sotto choc per un caso di violenza sui minori che ha acceso di nuovo i riflettori su un passato che il paese, ...È stata costretta a sposarsi a sei anni e per una vita ha subito abusi. La Turchia è sotto choc per un caso di violenza sui minori che ha acceso di nuovo i riflettori su un ...La Turchia è sotto choc per il caso di una bambina costretta a sposarsi alla tenera età di sei anni. Un episodio ascrivibile ad epoche e annate ritenute oramai superate… Leggi ...