Corruzione Qatar | i giudici | “Moglie e figlia di Panzeri possono essere trasferite in Belgio”

Leggi su tpi

(Di lunedì 12 dicembre 2022) La Corte d’Appello di Brescia dà il via libera al trasferimento dellae delladi Antonioinalle autorità che stanno indagando sul caso diche ha travolto Bruxelles e le istituzioni europee. Maria Dolores Colleoni e Silviasono state fermate venerdì 9 dicembre nell’abitazione di famiglia a Calusco d’Adda, in provincia di Bergamo in esecuzione di un mandato di arresto europeo e poi poste ai domiciliari. “Non appaiono sussistere cause ostative alla consegna al”, scrive a tal proposito la giudice Anna Dalla Libera nel provvedimento di convalida dell’arresto di Maria Dolores Colleoni e Silvia. La Corte d’Appello bresciana, in composizione collegiale, ha fissato l’udienza per discutere della ...