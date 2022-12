Calcio | Calabria | ' obiettivo seconda stella ma non mi aspettavo un Napoli così forte'

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Dubai, 12 dic. - (Adnkronos) - E' cominciato ieri il ritiro del Milan a Dubai in vista della ripartenza del campionato, fissata il 4 gennaio contro la Salernitana. Il capitano dei rossoneri, Davide, ha parlato a Sky Sport: "Ho recuperato dall'infortunio. Non miun inizio di stagionelungo e nemmeno un: i partenopei stanno facendo un campionato incredibile. Gennaio sarà un mese fondamentale perché loro hanno molto scontri diretti. Il nostrorimane lo stesso: vincere. Vincere laè un, sarà più difficile dello scorso anno". Poisi esprimesulla mancata qualificazione della Nazionale al Mondiale: ...

