Bugatti - Baby II Carbon Edition | l' elettrica rétro per piccoli principi

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 12 dicembre 2022) LaW16 Mistral non è solo l'ultimo modello della Casa a utilizzare il glorioso motore quadriturbo, ma è anche la fonte di ispirazione per una nuova serie limitata (in miniatura) da collezione: si tratta dellaII, che potrà essere configurata come la sorella maggiore e sarà proposta in serie limitata a partire da 80 mila euro, tasse escluse. L'accessorio ideale per le 99 Mistral. LaII è un modello in scala della Type 35 e rappresenta l'ideale accessorio da abbinare ai 99 esemplari della W16 Mistral: non si tratta solo di un prodotto da esposizione, ma di una vettura - adatta a bambini e ragazzi - con un motore elettrico e tutta la meccanica funzionante. Sarà possibile far realizzare a mano laII con le medesime finiture e ...