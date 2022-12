Beatrice Quinta tira una frecciatina a Rkomi nel post di ringraziamento

Leggi su biccy

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Il rapporto frasi è bruscamente interrotto dopo X Factor. Intervistata da Rolling Stone, la cantante di $e$$o ha dichiarato che rifiuterebbe un invito a cena da parte di lui (che però non ha mai fatto!) “Sai che ti dico? Non credo proprio. In questo momento sono troppo concentrata sul futuro. Sono stata sempre una donna che ha seguito gli uomini, in questo momento della mia vita vorrei invece curarmi di me e in particolare che il focus mio e del pubblico sia sulla mia musica. E sento il bisogno, francamente, di essere seguita in quantoed artista e non perchémi vuole s*opare o meno”.dopo X Factor rifiutahttps://t.co/1CiFcFe6Ln #XF2022 — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 11, ...