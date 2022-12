Basket | emergono i primi dettagli sul sorteggio dei Mondiali 2023 La data dell’estrazione

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 dicembre 2022) In attesa di conoscere il nome delle restanti 15 squadre che comporranno il quadro delle 32 qualificate alla fase finale deidia proposito deldella rassegna iri. L’estrazione si svolgerà a Manila sabato 29 aprile. I, qualificanti per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, sono in programma dal 25 agosto al 10 settembree si disputeranno in Giappone, Filippine ed Indonesia (non qualificata per la manifestazione). L’Italia ha già strappato il pass e aspetta dunque di sapere quali saranno le avversarie da affrontare nella fase a gironi. I tre Paesi ospitanti hanno già selezionato le squadre preferite per giocare la prima fase della competizione nelle ...