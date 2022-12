L'Eco di Bergamo

...anche contro la Cremonese Db Bergamo 05/11/2022 - campionato di calcio serie A /- Napoli ... Perché se non ciSimeone, il Napoli sarebbe primo ma con soli tre punti di vantaggio sul ......dell' Argentina a Italia 90 e protagonista in Serie A soprattutto con la maglia dell', ... Dicevano chevittima di questo o quel personaggio, di questa o quella situazione, parlavano a ... Atalanta, e se fosse Doig l'esterno mancino giusto Giovane ma già rodato: ecco dati e video del talento scozzese Fiorentina, apertura dell’Atalanta per Boga: ecco la formula Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbero essere caldi i primi giorni di mercato in casa Fiorentina. Pradè sta ...L’esterno danese piace tanto ad Allegri, ma le condizioni per portarlo alla Juventus sono chiare: cosa farà l’Atalanta “Il profilo che maggiormente interessa alla Juventus per il ruolo di vice Cuadra ...