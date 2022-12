Associazione Luca Coscioni | perché non sono pubblici i dati su Diritto all’aborto e Obiezione di coscienza?

Leggi su iodonna

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Quantigli obiettori diin Italia? Qualile strutture che eseguono l’interruzione volontaria di gravidanza? Per una donna è facile sapere dove rivolgersi se decide di ricorrere a questo servizio medico? A quasi 45 anni dall’entrata in vigore della legge 194/1978 è difficile rispondere con precisione a queste domande. Non abbiamo infatti accesso aufficiali, aggiornati e dettagliati che restituiscano un quadro chiaro sulla applicazione reale della legge – e quindi sulla effettiva garanzia di un– nelle varie regioni italiane. Obiettori die aborto:non ci? Iministeriali pubblicati nell’ultima Relazione di attuazione della legge...