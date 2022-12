Alyssa guarisce da una leucemia incurabile grazie a una terapia sperimentale

La storia diAdè stata diagnosticata la leucemia a cellule T nel maggio 2021, dopo un lungo periodo di sintomi che la sua famiglia pensava fossero raffreddori, attacchi di virus e ...La storia diAdè stata diagnosticata la leucemia a cellule T nel maggio 2021, dopo un lungo periodo di sintomi che la sua famiglia pensava fossero raffreddori, attacchi di virus e ...Si tratta di una nuova tecnica "Car-T", ovvero di un trattamento che si basa su cellule immunitarie geneticamente modificate capaci di individuare le cellule cancerose e distruggerle ...Per la prima volta al mondo è stata utilizzata una tecnica sperimentale per trattare la leucemia linfoblastica acuta in una bambina di 13 anni. L'intervento è stato eseguito in Gran Bretagna al Great ...