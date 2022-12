Serie A femminile | Sassuolo-Milan 0-1 | gol e highlights VIDEO

Tutto quello che è successo nei parquet dei Gironi Nord e Sud nei match della decima giornata di andata della Regular ...La diretta testuale live di Trasportipesanti Casalmaggiore - E Work Busto Arsizio , partita valevole per l'undicesima giornata della regular season diA12022/2023 di volley. Le ragazze di Andrea Pistola, settime con 16 punti, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare la sesta vittoria stagionale. Le Farfalle di coach Musso,...Grosseto. La Pallavolo Grosseto Luca Consani non trova la forza d’imporsi contro l’Autostop Trestina e chiude la decima giornata del campionato femminile di serie B/2 con una sconfitta per tre set a u ...Al termine dell’incontro di Serie B femminile tra Lazio Women e Trento C.F., il tecnico delle biancocelesti Massimiliano Catini ha analizzato la vittoria per 3-2 ottenuta quest’oggi. Queste le sue ...