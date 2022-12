Sci alpino | Lucas Braathen nuovo fenomeno in slalom Kastlunger salva l’onore dell’Italia | Vinatzer inforca

(Di domenica 11 dicembre 2022) Continua la striscia di vittorie consecutive della Norvegia nellomaschile. Dopo le quattro ottenute nel finale della scorsa stagione,apre quella nuova con il successo a Val d’Isère. Una prestazione eccezionale per il 22enne di Oslo, che ha dominato nella seconda manche (ovviamente con il miglior tempo), infliggendo distacchi abissali a tutti gli avversari. In seconda posizione ha concluso Manuel Feller, staccato di 84 centesimi dalla vetta, con l’Austria che deve ancora rimandare la prima vittoria stagionale. Terza posizione per lo svizzero Loic Meillard, che ha accusato 98 centesimi dallo scatenato. Il distacco dalnorvegese sale sopra il secondo già dalla quarta posizione dello svedese Kristoffer Jakobsen (+1.06), che ha preceduto il francese Alexis ...

