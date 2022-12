Samsung Galaxy Z Flip 5G e Z Fold 2 | patch di dicembre per entrambi

(Di domenica 11 dicembre 2022) All’inizio di questa settimana, il produttore asiatico ha iniziato a lanciare l’aggiornamento di sicurezza di2022. Alcuni smartphonedi fascia alta hanno già ricevuto il nuovo upgrade, che è anche l’ultimo sul fronte sicurezza rilasciato sia da Google che da. Ora, i telefoni pieghevoli di seconda generazione dell’azienda sudcoreana hanno iniziato a ricevere l’aggiornamento di sicurezza di2022 in alcuni Paesi europei. Come riportato da ‘SamMobile‘, il nuovo aggiornamento software per il5G è in fase di lancio in Ungheria, Portogallo, Romania, Spagna, Svizzera, Paesi baltici, Paesi Bassi e Regno Unito con la versione firmware F707BXXS7IVK7. IlZ ...

