Napoli | i calciatori che hanno partecipato al Mondiale rientreranno a Castel Volturno entro il 20 dicembre

(Di domenica 11 dicembre 2022) Come riporta il quotidiano "Il Mattino" iazzurri impegnati aldi Qatar 2022,faranno riil 20,ecco cosa si legge :"Vacanze per gli azzurri reduci dalla Coppa del Mondo.Dunque niente ritiro in Turchia per i vari Hirving Lozano, Zambo Anguissa, Mathias Olivera, Piotr Zielinski e in ultimo Kim Min-Jae. Alla fine solo in duesuperato i gironi con le proprie nazionali, ovvero il ccampista polacco e il difensore coreano, mentre c'è stata un'eliminazione prematura per tutti gli altri. Adesso appuntamento a. Tutti infatti faranno riin città massimoil 20in base al giorno di ...

Ildeve fare a meno degli indisponibili Sirigu, Rrahmani e Demme e dei cinqueimpegnati al mondiale (Kim, Olivera, Anguissa, Zielinski, Lozano). Il Crystal Palace invece non avrà a ...Il protagonista di quelle che furono le vicende di un vecchio Sampdoria -che si giocò e fu ... Si preferisce allontanare i microfoni dalle Curve per non far sentire i cori contro idi ...Il Napoli irrompe su Nicolò Zaniolo ... D’altronde in questi mesi sono stati diversi i calciatori che hanno avuto rinnovi (Pellegrini, Mancini e ora si annuncerà Cristante) che hanno portato a una ...Il Napoli, al momento, si trova in ritiro in Turchia. Gli azzurri allenati da Luciano Spalletti hanno già battuto l'Antalyaspor in amichevole grazie alle reti di Raspadori (doppietta) e di Politano. S ...