LIVE Sci alpino | Slalom Sestriere 2022 in DIRETTA | Stoffel davanti a tutte | primi punti per Tschurtschenthaler

(Di domenica 11 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADELLOMASCHILE DI VAL D’ISERE DALLE 9.30 E DALLE 12.30 LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 13.50 In partenza la svizzera Nicole Good, quattro centesimi di vantaggio su Bucik. 13.50 Dietro Filser: mezzo secondo da Bucik, ha perso tanto nell’ultimo segmento. 13.49 Parte l’esperta tedesca Filser: stesso tempo in partenza di Bucik. 13.48 Gran tempo di Bucik: miglior tempo di manche, 62 centesimi di vantaggio sue prima posizione. 13.47 E’ la volta della slovena Ana Bucik: 60 centesimi di vantaggio su. 13.47 Perde tantissimo sul piano dopo una frenata: 1?17 da, decima e ultima posizione, dietro anche a Lucrezia Lorenzi. 13.46 Parte la norvegese ...

LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 11.50 Si chiude qui la prima manche dello slalom del Sestriere. In vetta Petra Vlhova con il tempo di 58.51 davanti a Wendy Holdener a 24 centesimi e Mikaela Shiffrin a ...11.06: Non cambia la classifica con le ultime discese. Si chiude la prima manche con Kristoffersen in testa e con quattro italiani qualificati,. Non tutto è andato per il meglio ma si è visto un buon ...Ecco gli appuntamenti sportivi che non puoi perdere, dalla Coppa del Mondo di Sci Alpino alle partite di Natale in NBA.La diretta testuale dello slalom femminile di Sestriere, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino ...