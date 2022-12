LIVE Atletica | Europei cross Venaria Reale 2022 in DIRETTA | Battocletti regina | la staffetta mista si tinge d’oro! Quarto Crippa

Leggi su oasport

(Di domenica 11 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:53 L’Italia chiude con la quarta piazza di Yamen, ottavo Yohanes Chiappinelli, tredicesimo Osama Zoghlami, ventiduesimo Nekagenet, quarantaseiesimo Pasquale Selvarolo. 13:52 ITALIA SECONDA NELLA CLASSIFICA A SQUADRE. Grande prestazione di, Chiappinelli e Zoghlami! 13:51 Medaglia d’argento per Emili Cairess e bronzo per Isaac Kimeli. 13:50 Yeman, nonostante un ottimo rettilineo finale, si deve accontentare della quarta piazza. 13:49 VITTORIA IN SOLITARIA PER JAKOB INGEBRIGSTEN! 13:48 ALLUNGO DECISIVO DI INGEBRIGSTEN! Aserve un vero e proprio miracolo per strappare un posto sul podio. 13:47 Davanti restano sempre in tre: Ingebrigsten, Cairess e Kimeli. 13:46supera ...