La canottiera di Ainett Stephens sta per esplodere | misure da urlo

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 11 dicembre 2022) Ledadistanno per farla sua: non si possono contenere! I fan sono in delirio per questo. Uno dei principali problemi diriguarda la scelta dei suoi outfit. Con un corpo così prorompente, è molto difficile capire come vestirsi. Si correrebbe il rischio di essere provocanti a prescindere. Anche senza volerlo. InstagramI suoi post parlano chiaro: la scena è tutta per lei. Con una platea così vasta, fare contenti tutti è molto difficile. Eppure lei ci riesce benissimo. Il motivo è ben noto, e basterebbe guardare una delle sue tante foto per capirlo. Malgrado questo inconveniente, i vantaggi di “essere lei” sono comunque numerosi. Proprio per questo motivo, ha deciso di puntare anche su ...