Highlights e gol Napoli-Crystal Palace 3-1 | Amichevole 2022 VIDEO

(Di domenica 11 dicembre 2022) Glie i gol di, matchvalevole per il precampionato invernale, in cui gli azzurri guidati da Luciano Spalletti si sono imposti in rimonta sulla formazione inglese grazie alla doppietta doppietta realizzata da Giacomo Raspadori e alla rete messa a referto da Victor Osimhen; inutile l’iniziale vantaggio britannico firmato da Wilfried Zaha. Ecco ildelle azioni salienti e delle marcature della partita. SportFace.

Glie idi Taranto - Monterosi , match valevole per la diciottesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2022/2023 , in cui i padroni di casa si sono imposto sulla formazione ...Glie idi Viterbese - Turris , match valevole per la diciottesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2022/2023 , in cui le due formazioni non sono riuscite ad andare oltre un ...Nel segno di Ruben Botta il Bari ottiene la seconda vittoria consecutiva. L'argentino segna al 6' con un missile di sinistro sotto l'incrocio e al 20' spiana a Folorunsho la strada del raddoppio. L'es ...Match che si sblocca già al 2' con Balestrero, raddoppiato poi al minuto 34' dal gol di Guerra. Tris firmato Bergonzi. Nel secondo tempo chiude la doppietta Guerra. Ecco gli highlights del match.