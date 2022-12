Gf Vip 7 | ventunesima puntata | Daniele Dal Moro preferito del pubblico | Attilio Romita si scusa con la compagna | Antonella Fiordelisi protagonista di molte discussioni In nomination…

Leggi su isaechia

(Di domenica 11 dicembre 2022) Stasera, per la prima volta di sabato, è andata in onda ladel Grande Fratello Vip 7, il game show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. In studio, come di consueto, le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, con Giulia Salemi in postazione social per leggere i tweets più interessanti. Unaspeciale, a detta del direttore di Chi, che ha sorpreso i Vipponi incontrandoli nel cortiletto della Casa, per augurare loro serene festività natalizie. A seguire, anche le ‘tre donne’ di Signorini hanno parlato ai concorrenti: la moglie di Paolo Bonolis ha colto l’occasione per rivolgersi a Sarah Altobello, definendola una “rana dalla bocca larga” e accusandola di riportare ai compagni d’avventura le confidenze di alcune inquiline, specie di Micol Incorvaia e Giaele De Donà. In studio, Carmen Russo e Pamela ...