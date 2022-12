GdS – Il giorno in cui il Barça…ha detto no a Mbappè | “Qualcuno sosteneva che fosse un bluff…”

(Di domenica 11 dicembre 2022) 2022-12-11 18:25:10 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla Gazzetta dello Sport: Junior Minguella, il figlio di Josep, l’uomo che ha portato a Barcellona Maradona e Messi, tempo fa ha raccontato che al momento dell’addio di Neymar i blaugrana si sono trovati di fronte a una scelta:o Dembelé? E non è andata benissimo… Gli sbagli sul mercato sono all’ordine del, ma alcuni errori i club li pagano più di altri. Tra le pagine fatte di rimpianti per un affare valutato male spunta quella raccontata da Junior Minguella. Il figlio di Josep Maria, l’uomo che ha portato a Barcellona gente come Maradona e Messi, ha parlato qualche tempo fa a CadenaCOPE e ha raccontato che al momento dell’addio di Neymar i blaugrana si sono trovati di fronte a una scelta:o Dembelé? Alla fine, ...

Giornale di Sicilia

Mentre la città si addobba a festa e le famiglie vanno alla ricerca dei regali di Natale, c'è chi si chiede se anche quest'anno trascorrerà da solo questo, senza tavola imbandita, senza famiglia e senza più speranza. Per loro padre Calogero Di Fiore e i volontari della sua parrocchia San Vincenzo de Paoli , stanno organizzando numerose iniziative ...Come questo ce ne sono pochi, nella Nuova Caledonia c'è il vulcano Yasur ma per arrivarci serve undi volo e poi la nave. Stromboli è a due passi da casa". "Su Stromboli - evidenzia il ... «Così ho salvato 400 animali dai cacciatori e dalle bombe»: la vita in Ucraina raccontata Cominciando da una nuova mappa degli scavi, un piccolo gioiello di colore e poesia, rigorosamente disegnata a mano dall'artista Simonetta Capecchi, che il 15 dicembre verrà donata al ministro della ...C'è anche un indagato per gravissimo incidente a Favara , avvenuto qualche giorno fa, con un ragazzo di 19 anni tutt'ora in gravissime condizioni, ...