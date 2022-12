Francia | Rabiot | «Vogliamo la finale»

Lasi fa rivedere in avanti soltanto al 39', quando Theo Hernandez serve a rimorchio Mbappe ...di Deschamps non sembra accusare il colpo e dopo appena un minuto risponde subito con, che ......giocherà la finalissima di Doha nello scontro di mercoledì contro i campioni uscenti della, ... Cone Paredes in bilico potrebbero esserci grosse novità nel centrocampo della 'Vecchia ...Vittoria per la Francia di Rabiot contro l'Inghilterra, che ora affronterà il Marocco in semifinale. Le parole del centrocampista della Juve ...I transalpini superano l’Inghilterra per 2-1 al termine di una sfida molto ben interpretata da entrambe e all’altezza del loro blasone e approdano in semifinale dove troveranno l’ormai non più sorpren ...